Poste, rincari 2025: quanto costano ora lettere, raccomandate e pacchi. Le nuove tariffe

Dal 31 marzo, sono entrati ufficialmente in vigore gli aumenti delleper i servizi postali universali offerti daItaliane. L’aggiornamento dei prezzi, stabilito attraverso la Delibera 51/25/CONS dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM), riguarda un’ampia gamma di servizi, dalla semplice spedizione diordinarie fino aiinternazionali, passando per, assicurate, atti giudiziari e servizi accessori come l’avviso di ricevimento o il contrassegno.L’aumento coinvolge sia i clienti retail (cioè cittadini e piccoli utenti che utilizzano i servizi attraverso gli uffici postali o online), sia quelli business (aziende e grandi clienti che utilizzano i centri di accettazione o canali dedicati). Lesi applicano dal 31 marzo per i canali business, mentre per gli utenti retail le modifiche sono in vigore dal 3 aprile