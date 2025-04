Napolitoday.it - Porta Nolana, spaccio di crack: due arresti

Due uomini, un 38enne di Benevento e un 33enne napoletano, entrambi con precedenti, sono stati arrestati per detenzione illecita di stupefacenti in concorso.Durante un controllo in via San Cosmo Fuori, gli agenti dell’Ufficio prevenzione generale avevano notato una donna.