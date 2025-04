Pornografia minorile ed estorsione | tre minorenni nei guai a Lucca

Leggi su Corrieretoscano.it

a sfondo sessuale fra: tre denunciati a. Sono studenti di una scuola cittadina. I carabinieri della stazione carabinieri diSan Concordio hanno denunciato all’autorità giudiziaria per itre giovani, un 14enne, un 15enne e un 16enne, per i reati died.Nello scorso mese di novembre, a seguito di un esposto di un preside di una scuola di, i carabinieri hanno avviato un’attività d’indagine in merito ad un video che circolava tra gli alunni della sua scuola, che ritraeva uno studente mentre compiva degli atti di autoerotismo. Gli accertamenti svolti tramite l’ascolto delle persone a conoscenza dei fatti, tra i quali diversi insegnanti e studenti, ha consentito di ricostruire la vicenda.Nel mese di novembre del 2024, il 16enne, dopo avere creato un account fake sul social Instagram riconducibile ad una ragazza, ha indotto la vittima ad inviare un video intimo al predetto account, con il pretesto che la finta giovane provava un interesse per lui.