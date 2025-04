Lanotiziagiornale.it - Ponte sullo Stretto, gli ambientalisti non demordono: arriva l’appello all’Ue

Le associazioni ambientaliste non. E, anzi, rilanciano la loro lotta contro la realizzazione deldi Messina attraverso tre azioni: ricorso al Tar, diffida al Cipess e un reclamo alla Commissione europea. Greenpeace Italia, Legambiente, Lipu e Wwf Italia continuano a opporsi al progetto, puntando su diverse strade da percorrere nel tentativo di bloccarlo. L’obiettivo è tutelare l’ambiente ma anche, come spiegano le associazioni, le casse dello Stato., le associazioni ambientaliste nonDurante una conferenza stampa alla Camera dei deputati, sono state presentate le azioni legali intraprese. Tra cui il doppio reclamo presentato alla Commissione europea il 27 marzo, attraverso cui contestano all’Italia la disapplicazione delle normative di Bruxelles in tema ambientale.