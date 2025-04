Lanazione.it - Polizia Municipale, i piccoli studenti in visita al comando di piazza Macelli

Prato, 2 aprile 2025 - Ildellaha ospitato questa mattina alcune classi delle scuole elementari Puccini per far conoscere nel concreto l’attività svolta e avvicinare i giovani a coloro che presidiano e controllano il nostro territorio. Isono arrivati aldia piedi, con il Pedibus, accompagnati dai volontari dell'ANVUP associazione nazionale Vigili Urbani in pensione. Con i saluti della sindaca Ilaria Bugetti, dell’assessore e vice sindaco Simone Faggi e del Comandante Marco Maccioni lasi è svolta nei vari reparti e i bambini hanno potutore tra gli altri il parco auto e moto, i laboratori di fotosegnalazione e falsi documentali, gli uffici dellaGiudiziaria e quello dell'infortunistica, l'ufficio Ambiente che si occupa di fototrappole e differenziazione rifiuti oltre alla sala operativa dove arrivano le richieste di intervento e si trovano le telecamere che vigilano sulla città.