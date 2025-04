Lettera43.it - Politico: «Trump ha detto che Musk si ritirerà presto dal suo ruolo di capo del Doge»

Donaldhaai collaboratori più stretti, compresi i membri del suo gabinetto, che Elonsinelle prossime settimane dal suo attualedidel Department of Government Efficiency, creato per ridurre gli sprechi e le spese federali, nonché snellire le regolamentazioni e il sistema burocratico statunitense. Lo scrive, citando tre funzionari di Washington, i quali hanno sottolineato cheè soddisfatto del lavoro dicon il. I due avrebbero però deciso di separare le loro strade, complici i malumori interni provocati dagli atteggiamenti e dalle uscite sopra le righe del patron di Tesla e SpaceX. Che, aggiunge, dovrebbe comunque mantenere uninformale come consulente.Donald(Getty Images).aveva già annunciato che «a un certo punto» ilcesserà di esistereIl 31 marzo, nel corso di un punto stampa nello Studio Ovale,hache «a un certo punto» il Dipartimento per l’efficienza governativa cesserà di esistere, dato chesarà a sua disposizione come dipendente governativo speciale solo per 130 giorni.