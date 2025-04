Ilfattoquotidiano.it - Politico rilancia le voci di un passo indietro di Musk e le azioni Tesla virano al rialzo

Elonstarebbe valutando undal suo incarico nell’amministrazione Trump. Secondo quanto riporta, il presidente statunitense ha detto alla sua cerchia ristretta, compresi i membri del suo gabinetto, chesi ritirerà nelle prossime settimane. Dopo la notizia lehanno invertito il calo innescato da brutti risultati sulle vendite di inizio 2025 e guadagnano ora oltre il 4%. Non è la prima volta che Donald Trump prospetta questa possibilità ma ora l’ipotesi sta assumendo più consistenza.ha un contratto della durata di 130 giorni che scadrà a maggio ma fino a non molto tempo fa si dava per scontato un rinnovo. Non tutti alla Casa Bianca ne apprezzano l’operato. Alcuni esponenti dell’amministrazione diversi collaboratori esterni lamentano l’estrema imprevedibilità e lo considerano più un pesoche un elemento di forza.