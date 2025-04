Iodonna.it - Più libri nei nidi delle aree fragili in Lombardia e nel Piemonte orientale, più tempo per la lettura anche a casa, maggior coinvolgimento di famiglie e biblioteche. Sono gli ottimi risultati del progetto pilota #ioleggoperchéLAB-NIDI dedicato ai piccolissimi, organizzato dall'AIE con la collaborazione di Fondazione Cariplo

Leggi su Iodonna.it

Formare oggi i lettori di domani, in modo che imparino ad amare la, e a renderla parte della loro quotidianità. È questo l’obiettivo di, ildi #ioleggoperché (l’iniziativa di AIE per la promozionescolastiche)aidei. Arrivati alla terza edizione, èdi bilanci. Molto positivi. Lache cura: come avvicinare i bambini aiX Nel 2024ha interessato 350selezionati nelledella, e nelle province di Novara e Verbano-Cusio Ossola, in crescita del 40% rispetto al 2022.