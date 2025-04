Ilfoglio.it - Più che cancellare il Movimento 5 stelle basterebbe ridimensionarlo

Al direttore -il M5s si può, anche se saranno necessari alcuni anni per riuscirvi. Per la precisione, però, il M5s è una realtà politica che si cancella, man mano, da sola; la sua parabola discendente essendo iniziata nel 2019, geometricamente parlando esso dovrebbe scomparire verso il 2030 o giù di lì. Nei prossimi anni, un’Italia sempre meno malata sarà un’Italia che non avrà più alcun bisogno di esso, poiché ilè stato ed è una pillola, non un nutrimento. La sua sparizione non sarebbe, però, comunque utile per la cultura politica di sinistra, perché essa ormai è condannata all’estinzione, non solo in Italia. Con l’estinzione della sinistra, si estinguerà necessariamente anche la destra e si darà vita a una nuova dialettica civile e politica. Alberto Panginiovviamente non vuol dire abolire.