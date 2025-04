Lanazione.it - Pisa, Luca Arnaù presenta il romanzo ‘Gli Arcani di Leonardo’

Leggi su Lanazione.it

Firenze, 1 aprile 2025 - Il 5 aprilesarà aper una data del suo book tour che lo ha portato in tutta Italia per lazione del mio nuovo“Glidi Leonardo” uscito lo scorso novembre in tutte le librerie italiane per AltreVoci Editori. Si tratta del terzo capitolo delle indagini di Leonardo da Vinci investigatore che è cominciata nel 2021 con il best seller Le Dieci Chiavi di Leonardo (Newton Compton) arrivato al primo posto nelle classifiche di vendita contemporaneamente in quattro categorie di Amazon (“gialli e thriller”, “thriller storici”, “narrativa italiana” e “kindle store”), tradotto in 16 Paesi (tra cui Francia, Canada, Belgio etc). E proseguita nel 2022 da L’Enigma di Leonardo, sempre per Newton Compton. Una trilogia che diventerà presto una serie tv per una delle maggiori piattaforme di streaming internazionali.