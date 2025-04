Digital-news.it - Pirateria Digitale e Diritti TV: Allarme Dazn sul Futuro del Calcio a Pagamento

Non c’è tanto da usare l’immaginazione. I numeri parlano chiaro e il rischio è evidente: lasta svalutando idello sport, mettendo a repentaglio l’intero sistema economico che regge ilprofessionistico. Un fenomeno che non può essere sottovalutato e che impone un’azione decisa da parte di tutti gli attori coinvolti. Ne è convinto Stefano Azzi, amministratore delegato didal 2022, alla guida della piattaforma che si è aggiudicata idella Serie A per cinque stagioni. In un momento in cui il dibattito sulla sostenibilità del modello pay-per-view è più acceso che mai,si appresta a un appuntamento cruciale con il Mondiale per club, i cuisono stati acquisiti in esclusiva. Ma qual è il reale impatto dellasugli abbonamenti? E come sta evolvendo il mercato dello streaming sportivo? Ne parla direttamente "Il Sole 24 Ore" nell'intervista curata da Andrea BiondiGuarda Roma - Juventus.