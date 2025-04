.com - Pino, Alessandro Daniele video intervista: «Scoperto un inedito, non faremo cantare Pino Daniele all’AI»

La nostra video intervista ad Alessandro Daniele, figlio di Pino Daniele, per l'uscita al cinema del documentario "Pino Daniele - Nero a metà"

Diretto da Francesco Lettieri, e con le testimonianze di Fiorella Mannoia, Jovanotti, Vasco Rossi, Loredana Bertè, Rosario Fiorello, James Senese, Rosario Jermano, Tullio De Piscopo, Tony Esposito, Enzo Avitabile, Eric Clapton, Chick Corea e tanti altri, il documentario sarà nei cinema dal 31 marzo, distribuito da Lucky Red.

Nel documentario Francesco Lettieri conduce dietro la macchina da presa Federico Vacalebre, giornalista e critico musicale, sulle tracce di un Pino Daniele ancora non raccontato, servendosi di filmati mai diffusi di concerti, backstage e sale d'incisione, inediti musicali, foto degli album di famiglia, appunti tratti dal diario e strumenti musicali.