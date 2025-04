Ilrestodelcarlino.it - Pinguini Tattici "Il pubblico è parte della band"

Emozioni, ironia e temi importanti: questi gli ingredienti principali dell’ultimo album deiNucleari, ‘Hello World’. Ieri pomeriggio Riccardo Zanotti, il volto, la voce (nonché compositore e autore), ed Elio Biffi, altro mitico componente del gruppo, sono stati ospiti a Radio Bruno a Carpi, per parlare del tour negli stadi che partirà il 7 giugno dalla Rcf Arena di Reggio Emilia (dove tornano dopo il concerto del settembre 2023) e del nuovo singolo con Max Pezzali. Ad oggi sono 75 dischi di Platino e 13 gli Oro collezionati in poco meno di quattro anni dalladi Bergamo, punto di riferimento assoluto nel mondo del pop emusica italiana. Sicuramente una crescita inarrestabile per ladei record, capace di fotografare sentimenti profondi con una narrazione semplice, diretta ma ricca di sottotesti, alternando canzoni da cantare a squarciagola a un live, brani carichi di un’ironia fresca e leggera, citazioni pop, che negli anni sono diventate il tratto distintivo, e ballad più intime, dove vengono esplorati con lucidità e delicatezza alcuni temi crucialicontemporaneità.