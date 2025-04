Quifinanza.it - Pil italiano a rischio crollo per i dazi, gli scenari per il 2025

Leggi su Quifinanza.it

Il Centro Studi di Confindustria ha pubblicato il rapporto “Energia, Green Deal e: gli ostacoli all’economia italiana ed europea” che contiene anche le stime per il Pilper il. L’incertezza è uno dei fattori maggiormente presi in considerazione, anche a causa delle tensioni internazionali causate dall’atteggiamento della nuova amministrazione americana.Per l’Italia e per l’Europa i principali freni alla crescita però rimangono la bassa competitività e il prezzo dell’energia. Il, in particolare per il nostro Paese, è che il calo della produzione industriale diventi strutturale e che il Paese perda il suo settore secondario, che lo ha reso nel secondo dopoguerra uno degli Stati del G7.Le previsioni sul PilConfindustria conferma che la crescita italiana nel 2024 è stata soltanto dello 0,7%, lontana dagli obiettivi posti dal Governo di Giorgia Meloni, che voleva raggiungere il punto percentuale.