Leggo.it - Pietro trovato in strada in una pozza di sangue, il 15enne lotta tra la vita e la morte: l'analisi delle chat per trovare risposte

Leggi su Leggo.it

«Forza, ora hai la partita più importante della tuada vincere, noi ti aspettiamo» scrive l'A.S.D. Calpazio per dare forza alriverso in, in.