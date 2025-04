Ilfattoquotidiano.it - Pier Luigi Bersani diventa attore e convince il ‘figlio’ a non farsi tentare da un neofascista: lo spettacolo ‘Basta poco’ di Antonio Cornacchione

. L’ex segretario del Partito Democratico sarà uno dei protagonisti del nuovodi, “Basta poco” andrà in scena al Teatro Leonardo di Milano dal 3 al 13 aprile. Per il politico di Bettola un ruolo da guest star. Il protagonista è Palmiro, interpretato da, un tipografo di sinistra sull’orlo del fallimento. Vive da anni in una casa intestata a uno dei genitori deceduti con la sua dipendente, una donna ungherese di cui è segretamente innamorato e a cui offre ospitalità al posto del Tfr che le spetterebbe.La sua storia di sinistra viene messa in crisi quando viene sfrattato e la sua casa viene assegnata ad una famiglia rom. Si sente tradito dalla sua parte politica e viene tentato da unche vorrebbe spingerlo a rinnegare i propri ideali per conservare l’appartamento.