Modenatoday.it - Piazzale Risorgimento riservato alle auto dei residenti, parte la sperimentazione

Leggi su Modenatoday.it

Da lunedì 7 aprile gli stalli di sosta a strisce blu collocati nell’area centrale di, in via sperimentale, saranno riservati esclusivamente aidel centro storico con contrassegno Ztl verde plus, oltre ai veicoli elettrici in ricarica.Il Comune di Modena, vista.