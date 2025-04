Lapresse.it - Piazza M5S 5 aprile, Landini: “Rispettiamo chi scende in piazza

Leggi su Lapresse.it

(LaPresse) – “La manifestazione del Movimento 5 Stelle contro il riarmo del 5? Noi naturalmente siamo rispettosi di tutti quelli che scendono ina difendono le proprie idee. Come è noto noi come Cgil abbiamo preso una posizione da subito e abbiamo avuto modo con il sindacato europeo di incontrare von der Leyen per esprimerle la nostra contrarietà al piano di riarmo” così il segretario generale Cgil Mauriziorispondendo ai cronisti a margine della fiaccolata per Gaza in Campidoglio a Roma. “Il riarmo non è la via per costruire la pace. Il riarmo porta progressivamente all’utilizzo delle armi stesse” aggiunge il sindacalista.