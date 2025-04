Ilgiorno.it - Petrone inerrogato dal giudice: "Mai picchiato mia mamma"

Si è svolto ieri pomeriggio l’interrogatorio di garanzia in cui Alessandro, ex assessore all’Urbanistica, arrestato per maltrattamenti in famiglia, ha risposto alle domande delin passato era stato coinvolto nell’inchiesta Mensa dei Poveri, nel 2021 aveva patteggiato una pena di 2 anni per corruzione. Ieri, assistito dal suo avvocato Daniele Concetto Galati,ha ammesso davanti al gip di vivere una condizione difficile a causa della sua situazione economica ma, ha spiegato il legale, "aggressioni fisiche nei confronti della madre anziana non ce ne sono mai state". Per quanto riguarda le richieste economiche, la vicenda è stata ridimensionata in sede di interrogatorio, si tratterebbe di poche decine di euro, respinta l’accusa di aver usato violenza in modo sistematico per ottenere gli aiuti di cui necessitava.