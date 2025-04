Ilfattoquotidiano.it - Pestaggio degli ultras del Milan: vittima colpita con sedie e tavoli, poi accoltellata. Coinvolto anche Francesco Lucci

Un violento, con, poi l’accoltellamento dellarea, secondo quanto ricostruito, di indossare una maglietta delcontraffatta. È quanto si vede in un video fato vedere in Aula durante il processo nato dall’inchiesta sulle curve die Inter. Ilrisale allo scorso 11 maggio dopo la partita contro il Cagliari: per la violenza, avvenuta in un ristorante di via Capecelatro contro un 25enne, erano stati arrestati in tre. Ora, però,, fratello dell’ex capo ultrà della curva Sud e già a processo con altri due tifosi rossoneri (Christian Rosiello, ex bodyguard di Fedez e Riccardo Bonissi), indagati nella maxi inchiesta sulle curve di San Siro, dovrà rispondere del. L’agente della sezione criminalità organizzata della Squadra Mobileese che è stato sentito come testimone, infatti, ha fatto notare nelle immaginila presenza del fratello dell’ex capo ultrà.