Perez dopo il cambio Red Bull Lawson-Tsunoda | Ora si capisce la difficoltà che si prova guidando quella macchina

Sergioconosce perfettamente ladi condividere il box Redcon Max Verstappen. Il messicano è stato scaricato dalla Reda fine 2024. La scuderia lo ha sostituito conmaappena due gare ha tolto il sedile al neozelandese per consegnarlo a Yuki. Orasente che si iniziano a comprendere quale fosse la sua situazione interna al box e lo fa sapere ai canali ufficiali della F1.Leggi anche: Verstappen: «Chi mi critica è geloso del mio successo, il mio rapporto col team Rednon è cambiato»: «Prima di me, altri piloti, come Alex Albon e Pierre Gasly, avevano faticato»Sull’addio alla scuderia dice:«Non mi aspettavo che accadesse. È diventato più chiaro solo quando siamo arrivati in Qatar. Lì abbiamo iniziato a discutere e negoziare la mia uscita dal team.