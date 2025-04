Gqitalia.it - Perché Verstappen e Yuki avranno delle tute diverse al GP del Giappone

Leggi su Gqitalia.it

Come da tradizione, Red Bull Racing celebra il Gran Premio delcon un design unico. Per l’occasione, le consuete tonalità blu, rosso e giallo della scuderia lasceranno spazio a una sofisticata combinazione di bianco e rosso, in onore di Honda. La nuova colorazione, con linee rosse sui fianchi e sulle spalle, esalta l’estetica raffinata della livrea, mentre il colletto e polsini neri danno un tocco di eleganza.Il GP di Suzuka sarà l’ultimo per la Red Bull con motore Honda, dato che dal prossimo anno la casase diventerà partner dell’Aston Martin Racing. Per questo, la squadra ha deciso di riproporre una livrea celebrativa simile a quella già vista nel 2021 in Turchia, quando la gara infu annullata a causa della pandemia.Maxe Sergio Perez al Grand Premio della Turchia 2021Maxe Sergio Perez al Grand Premio della Turchia 2021Mark Thompson/Getty ImagesL’omaggio non si ferma solo alle monoposto: anche il merchandising dedicato seguirà la stessa estetica bianco-rossa, con cappellini e magliette replica disponibili per i tifosi.