Perché Trump non dichiara guerra al mondo | quei dazi gentili e i piagnistei dell' Ue

Lo dico subito: non credo che oggi Donaldfarà cose sconvolgenti in tema di, quando alle quattro del pomeriggio (cioè le dieci di sera in Italia) parlerà dal Rose Gardena Casa Bianca. La scelta di quel luogo non è casuale ed assume importanza proprio in relazione al tipo di annuncio che intende fare il presidente degli Stati Uniti. Il Rose Garden (creato nel 1913 durante la presidenza Wilson) è a tutti gli effetti il luogo più simbolicoa storia ea tradizione americana all'internoa Casa Bianca: lì il Presidente Carter ospita la firma degli accordi di Camp David tra Egitto e Israele nel 1978 e sempre lì propriosovraintende alla conclusione degli accordi di Abramo. Insomma, il Tycoon sceglie il luogo più solenne per porre alil temaa “centralità” americana.