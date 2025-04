It.insideover.com - Perché Luigi Mangione non deve essere condannato a morte

La segretaria alla Giustizia statunitense, Pam Bondi, ha annunciato di aver ordinato ai procuratori federali di richiedere la pena diper, il 26enne accusato dell’omicidio dell’amministratore delegato di UnitedHealthcare, Brian Thompson, avvenuto lo scorso dicembre a New York. Bondi ha spiegato che la decisione di chiedere la pena dirientra nell’ “agenda del presidente Trump per fermare il crimine violento e rendere l’America di nuovo sicura“.è un assassino, non si discuteè un assassino. E sebbene il suo gesto sia appoggiato da un’orda di disperati e dimenticati in un sistema pazzo e impazzito, è e resta un assassino. E per gli assassini sono state inventate le carceri: se e quanto la galera rieduchi, tuttavia, è un discorso che merita una digressione a parte.