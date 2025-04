Lanazione.it - “Perché lo ha fatto?” Ilaria Sula trovata morta, lo sgomento del fratello e dei vicini di Terni

, 2 aprile 2025 – Non sanno darsi una spiegazione. Nè del gesto, nè dei motivi. E’ incredulo Leondi, la studentessa 22enne dia Roma. "Non riusciamo a darci una spiegazione. Perchè lo ha? Non capiamolo ha, lo sa solo lui", dice riferendosi all’ex fidanzato, attualmente in stato di fermo e principale indiziato dell’omicidio della ragazza., residente a, viveva a Roma e studiava all’università La Sapienza."Ho parlato conl'ultima volta due settimane faera venuta a trovarci a- ricorda ancora Leon - Era tranquilla e non mi ha parlato di problemi. Poi solo messaggi, ma non sono sicuro che li abbia scritti lei". Quanto al fermato dice: "Lui lo conoscevo, sono stati un anno insieme ma si erano lasciati".