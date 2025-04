Formiche.net - Per TikTok il tempo stringe. Donald Trump valuta le offerte sul tavolo

Ilpersta per finire. Sabato 5 aprile scade la proroga concessa danel giorno del suo insediamento, con cui ha ritardato di 75 giorni il bando della piattaforma di proprietà di ByteDance. Quel termine è arrivato. Se entro tre giorni la società cinese non troverà un nuovo acquirente, allora verrà vietata su tutto il territorio degli Stati Uniti.Ecco perché a Washington sono ore frenetiche. Secondo la stampa americana, come Nbc e Cbs News, quest’oggi è attesa una riunione alla Casa Bianca in cuiesaminerà leche sono arrivate fino a ora sul suo. Insieme a lui ci saranno il vicepresidente JD Vance (che sta monitorando di persona la trattativa), il consigliere per la sicurezza nazionale Mike Waltz, la direttrice dell’intelligence Tulsi Gabbard e il segretario al Commercio Howard Lutnick.