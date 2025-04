Bergamonews.it - “Per sempre Rooney”, il ‘Sanpe’ trionfa in Supercoppa e dedica la vittoria al 34enne scomparso

Almenno San Salvatore. “Ciao, percon noi”, poche parole e un significato enorme dietro lo striscione esposto dai ragazzi della juniores regionale dell’US Calcio San Pellegrino che hato nella serata di martedì 1 aprile nellaBonacina eto a Michele Persico, operaio 34 enne di Somenedenna di Zogno morto nella sua casa dopo un malore.La scomparsa di Michele, soprannominato ‘‘ da tutti gli amici per la somiglianza con la leggenda del calcio inglese, ha suscitato uno scossone non indifferente nelle comunità della Val Brembana. Era conosciuto da tanti sia per il suo carisma, ma anche grazie alla sua grande passione per il calcio che lo aveva portato a diventare un punto di riferimento nella scelta dei giocatori provenienti dalla Valle per disputare diversi tornei estivi; esperienze che lo hanno portato anche ad allenare alcune squadre giovanili di San Pellegrino.