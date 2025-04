Ilrestodelcarlino.it - Per l’Atletico Ascoli storico esordio al Del Duca

La notizia era già nell’aria, ma ieri è arrivata l’ufficialità. Domenica per la prima volta nella sua recentissima storia sportivadisputerà la sua gara casalinga allo stadio ‘Cino e Lillo Del’. Non solo, la compagine bianconera disputerà al Deltutte e tre le ultime gare del campionato di Serie D. Lo ha comunicato con grande soddisfazione la società del patron Graziano Giordani attraverso una nota. "La SSDRL Calcio Atletico- è stato scritto nella nota diffusa ieri pomeriggio - ha il piacere di comunicare che le residue gare interne del Campionato di Serie D Girone F, saranno disputate presso lo stadio comunale ‘Cino e Lillo del’. Un motivo di orgoglio ed un grandissimo onore poter giocare in uno stadio che rappresenta la storia calcistica della nostra amata città e dell’intera nazione.