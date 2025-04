Lidentita.it - Per l’Aie è necessario investire nell’innovazione energetica

Leggi su Lidentita.it

L’innovazione rappresenta un elemento chiave per il settore energetico, specialmente in un’epoca di rapidi cambiamenti come quella attuale, caratterizzata dalla trasformazione del mix energetico globale e dall’ascesa di tendenze come l’elettrificazione. Lo afferma Fatih Birol, direttore esecutivo dell’Agenzia Internazionale dell’Energia (AIE), in occasione della pubblicazione del rapporto The State of Energy Innovation. Questo documento offre . PerL'Identità.