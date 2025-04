Calciomercato.it - “Penalizzazione per il Napoli”: l’annuncio stravolge la classifica di Serie A

Per i partenopei potrebbe arrivare la sanzione per il caso che riguarda il bomber nigeriano: come cambia laPossibile terremoto inA con ilche rischia lain. La vicenda, neanche a dirlo, è quella relativa all’acquisto di Victor Osimhen, finita sotto la lente d’ingrandimento della Procura di Roma, ma anche di quella federale.“per il”:ladiA (LaPresse) – Calciomercato.itL’operazione con il Lille, soprattutto il coinvolgimento di quattro giocatori come contropartita dal valore di 20 milioni circa (Liguori, Manzo, Palmieri e Karnezis), ha fatto scattare i controlli dei magistrati romani, ma anche degli inquirenti federali. Nel 2022 per la stessa vicenda ilfu assolto in sede di giustizia sportiva e quindi per riaprire il caso servirebbero elementi nuovi nelle carte che dalla Procura della Capitale sono state trasmesse a Chiné.