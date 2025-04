Unlimitednews.it - Pecoraro Scanio “No a guerre e armi, sì alla vita e al futuro”

ROMA (ITALPRESS) – “Sabato 5 aprile saremo in piazza a Roma per una grande manifestazione per la pace. Un’occasione fondamentale per ribadire il nostro “no” a tutte le, “no” all’aumento delle spese militari, “no”deriva bellicista che sta attraversando l’Europa. Un “no” coerente con la nostra Costituzione, che all’articolo 11 ripudia la guerra come strumento di offesalibertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali”. Lo dichiara Alfonso, presidente della Fondazione UniVerde , promotore della rete Ecodigital ed ex ministro dell’Ambiente.sat/mca2Unlimited News - Notizie dal mondo