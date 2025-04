Thesocialpost.it - Paura per Nanni Moretti: infarto e ricovero d’urgenza, operato al San Camillo di Roma

è stato ricoveratoall’ospedale Sandia seguito di un. Il malore ha colpito il celebre registano nel pomeriggio e ha reso necessario un immediato intervento sanitario. Trasportato tempestivamente nel nosocomio della capitale,è stato sottoposto a un’operazione e attualmente si trova ricoverato in terapia intensiva.Al momento non sono disponibili ulteriori dettagli sulle sue condizioni, ma secondo fonti sanitarie l’intervento sarebbe stato efficace e la situazione sotto controllo, sebbene la prognosi resti riservata.Il mondo del cinema italiano si stringe attorno a uno dei suoi autori più influenti, premiato in carriera con numerosi riconoscimenti internazionali, tra cui la Palma d’Oro a Cannes per La stanza del figlio.In attesa di aggiornamenti ufficiali, cresce l’apprensione tra colleghi e fan, che sui social stanno esprimendo vicinanza e sostegno a uno degli intellettuali più amati e controversi del panorama culturale italiano.