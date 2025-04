Sport.quotidiano.net - Pattinaggio. Brilla la Roller Civitanova ai campionati regionali

Leggi su Sport.quotidiano.net

Terzo posto assoluto per laaidisputati a Fabriano e primo nella categoria Giovanissimi/Esordienti. Spiccano molti risultati di rilievo. Sophia Martufi è argento nel giro sprint e bronzo nei 5.000 punti (Juniores); Samuel Polverini si laurea campione regionale nei 3.000 punti e 6° nei 300 mt sprint (Ragazzi); Elia Scolà nella categoria Ragazzi 12 conquista l’argento nei 200 mt sprint e nei 2.000 punti. Bronzo a Polverini e Scolà nel Team sprint. Passiamo alla categoria Esordienti. Cecilia Altobelli è argento nei 1.000 mt in linea e bronzo nei 200 sprint (Esordienti); è terza Elettra Scolà nei 50 sprint in corsia (Esordienti). Categoria Giovanissimi: Chiara Massaro è argento nei 50 sprint in corsia e 4ª nei 150 mt Sprint; Amelia De Floria è bronzo nei 50 sprint in corsia e nei 150 sprint, argento nei 600 in linea; Michele Onofri è oro nei 150 mt sprint, argento nei 600 mt in linea, bronzo nei 50 mt sprint in corsia.