Oasport.it - Pattinaggio artistico: ufficializzati i Paesi in gara al World Team Trophy. L’Italia vuole il podio

La stagione dinon è ancora finita. Tra due settimane si svolgerà infatti il, competizione a squadre a cadenza biennale solitamente in scena in Giappone, quest’anno precisamente nella Capitale Tokyo. Si tratterà di un evento particolarmente importante, in quanto offrirà una panoramica significativa in vista delEvent delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, malgrado un regolamento leggermente diverso. A partire per la volta del Sol Levante saranno i miglioridel mondo, selezionati in base al ranking stagionale. La Nazione che ha raccolto più punti è stata, come prevedibile, quella degli Stati Uniti, capace di guadagnare 9.331 precedendo il Giappone, secondo con 8.939.è invece terza forza con 6.195 davanti alla quarta Francia (5.207).