Pastiera napoletana tutti i modi per conservarla e gustarla al meglio

Leggi su Funweek.it

Laè uno dei dolci più amati della tradizione partenopea e ormai anche di quella di tutta Italia. D’altronde si tratta di uno dei simboli per eccellenza della Pasqua, sebbene sia deliziosa in qualsiasi periodo dell’anno. Una volta preparata o acquistata in pasticceria, però, è importantecorrettamente per mantenerne intatte le caratteristiche organolettiche e la sua qualità: profumo, umidità e sapore. Abbiamo deciso di fare dunque alcune domande ad un esperto, ovvero Federico, proprietario della pasticceria De Santis Santa Croce di Roma – sempre al lavoro per sfornare colombe classiche e creative,, casatiello e molto altro – che ha così fugato ogni possibile dubbio sul metodo perfetto per conservare una!Leggi anche: —, la migliore a Roma.