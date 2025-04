Lanazione.it - "Passa la voglia di lavorare, servono più tutele"

EMPOLI Ci risiamo. Un’altra spaccata notturna a Ponte a Elsa, frazione empolese che nelle ultime settimane è sempre più bersaglio di ladri in cerca di facili bottini. L’ultimo raid è avvenuto tra domenica e lunedì in una attività commerciale in via Osteria Bianca. I soliti ignoti, per entrare, hanno forzato la porta d’ingresso. Dalla cassa hanno portato via quello che hanno trovato: circa cinquanta euro, per poi fuggire. L’operazione è stata fulminea anche perché è scattato l’allarme e sul posto è sopraggiunta una pattuglia del corpo dei Vigili Giurati. I malviventi però si erano già dileguati. Cresce la preoccupazione tra attività di Ponte a Elsa vista la frequenza con cui questi episodi si stanno verificando. Giovedì scorso era toccato al negozio L’Estetica dove era stato rubato, poi ritrovato, il cellulare di servizio.