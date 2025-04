Sport.periodicodaily.com - Parma vs Inter: le probabili formazioni

Gara valida per la trentunesima giornata del campionato italiano di Serie A 2024/2025. Per ottenere un risultato positivo in chiave salvezza gli emiliani dovranno vedersela contro i nerazzurri lanciati verso il secondo titolo consecutivo.vssi giocherà sabato 5 aprile 2025 alle ore 18 presso lo stadio Tardini.VS: COME ARRIVANO LE DUE SQUADREGli emiliani sono reduci da tre pareggi consecutivi contro Torino, Monza e Verona. La squadra di Chivu, che dal suo arrivo ha vinto soltanto una volta, si è portata al sedicesimo posto con tre punti di vantaggio sulla zona retrocessione.I nerazzurri sono chiamati a difendere il primato riconquistato a Bergamo, due giornate fa, contro l’Atalanta, e consolidato battendo l’Udinese. La squadra di Inzaghi ha un vantaggio di tre punti sul Napoli, e punta a mantenere quantomeno inalterato questo margine anche dopo questo turno.