Parlamento Ue il governo si spacca in tre sul riarmo Fidanza FdI | Troppi emendamenti last minute – Il video

Leggi su Open.online

Da Strasburgo – Sì, no, forse. Su difesa edell’Ue la maggioranza diitaliana si èta oggi in tre tronconi diversi nel voto aleuropeo. Sulla risoluzione annuale sulla politica di difesa e sicurezza Ue, che incorpora anche il sì al piano ReArm Europe e all’aumento delle spese militari, ciascuno dei tre partiti delMeloni ha votato a modo suo: a favore Forza Italia, contraria la Lega, astenuti i Fratelli d’Italia. Immediato l’affondo di Pd e Movimento 5 stelle. «Finora teneva banco lo scontro quotidiano tra i due vicepresidenti del Consiglio (Tajani e Salvini, ndr). Oggi si sancisce in maniera clamorosa anche con un voto in sede parlamentare ciò che noi diciamo da tempo: in Italia non esiste una maggioranza politica sulla politica estera», scandisce il capodelegazione Pd a Strasburgo Nicola Zingaretti, ben lieto di poter ribaltare la polemica sul campo avversario dopo aver ricompattato (formalmente) il grosso della pattuglia Pd nel voto.