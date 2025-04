Sport.quotidiano.net - Parigi si gode il suo bottino record: "Rimini, non sono ancora sazio"

La prima volta in doppia cifra non si scorda davvero mai. E Giacomohail tempo di arrotondare un po’ il numero di gol realizzati, tra campionato e Coppa Italia. Ma il(11 reti in campionato) è già di quelli che strappa un sorriso all’attaccante di Arezzo, arrivato in biancorosso la scorsa estate dall’Arzignano Valchiampo. Dovendosi portare pure sulle spalle l’eredità di un certo Claudio Morra e della sua ventina di gol realizzati la stagione precedente.è felice, ma non. "Non mi sento di certo appagato – dice –, questolo voglio incrementare. Anche perché accontentarsi adesso sarebbe da sciocchi. Lavorerò per continuare ad aumentare il rendimento, aiutando la squadra". La doppietta contro il Sestri Levante ha aggiunto soltanto due perle alla collana che, in questa stagione, ha sempre portato in maniera fiera al collo.