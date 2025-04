Sololaroma.it - Paredes, il padre pubblica una foto con la maglia del Boca: la posizione del club

Si divide inevitabilmente su tanti fronti la Roma in questo periodo ricco di questioni importanti. C’è anzitutto un presente sul quale la squadra deve rimanere concentrata senza se e senza ma, a cominciare dal confronto diretto contro la nuova Juventus di Tudor. Centrale poi la fatidica scelta sul post Ranieri ed anche il futuro di alcuni dei pilastri della rosa. Uno di quelli che ha ricevuto notevoli scossoni, e che rimane comunque in bilico, è quello di Leandro, che nelle ultime settimane ha decisamente fatto parlare di se.Dopo il buio della parentesi Juric e la rinascita con Ranieri, è arrivato poche settimane fa un rinnovo importante fino al 2026, senza dover attendere di vedere se la squadra si qualificasse effettivamente a Champions o Europa League. Un fatto che avrebbe dovuto allontanare le voci su un imminente ritorno in patria, e invece quel “Ho fatto di tutto per tornare alJuniors a gennaio” ha non solo fatto storcere il naso ai tifosi della Roma, ma tiene aperti molteplici scenari per l’estate prossima.