Parco Rimembranze le indagini continuano ci sono abusi e illeciti?

Si continui a indagare se sia stato commesso il reato di abuso edilizio e di uso illecito di bene culturale. Nessuna archiviazione, il giudice per lepreliminari non ha accolto la richiesta del pubblico ministero e ha disposto la prosecuzione dellesui lavori in corso nell’edificio vincolato dell’ex Caserma Fanti. A renderlo noto è Italia Nostra (la segretaria di Modena è Giuseppina Tonet) che spiega come "è necessario dunque accertare se per trasformare in condominio di lusso la Caserma Fanti sia stata osservata la disciplina edilizia dettata dal Comune di Modena per il restauro scientifico, con il divieto di modificare le facciate dell’edificio vincolato e di alterare la distribuzione interna degli spazi". Tra i rilievi delle associazioni ambientaliste in questi mesi quello che per consentire l’accesso diretto dal giardino privato dell’edificio alpubblico è stata necessaria una profonda trasformazione dell’area, con scavi fino a 4 metri di profondità e il conseguente danneggiamento dell’apparato radicale di alberi storici, tra cui un cedro del Libano secolare.