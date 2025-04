Anteprima24.it - Parco nazionale del Matese, il senatore Matera: “Si procede spediti”

Tempo di lettura: 2 minuti“Si, anche per recuperare i ritardi che si sono intanto accumulati, verso la istituzione definitiva deldel”. Lo ha fatto presente ildi Fratelli d’Italia Domenicoa margine della riunione, alla quale il medesimo ha preso parte, sviluppatasi nella giornata odierna, su convocazione del dirigente Francesco Tomas, presso le sedi del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, proprio per aggiornare rispetto ai lavori del Comitato tecnico ad hoc istituito.Presenti vari rappresentanti dei Comuni interessati, dell’Ente, di Ispra e dello stesso Ministero, le parti sono riuscite a convenire in modo snello nella direzione di accelerare ulteriormente i lavori.“Su mia proposta accettata unanimemente dal Ministero, da Ispra, dai Sindaci e dai rappresentanti delle Regioni Campania e Molise oltre che dal Presidente delregionale delAgostino Navarra – ha sottolineato il parlamentare sannita – si è deciso che entro Venerdì i Comuni potranno produrre, all’attenzione di Ispra, ulteriori proposte ed integrazioni relativamente alle norme di salvaguardia, alla zonizzazione e perimetrazione del”.