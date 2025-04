Lanazione.it - Parco Maremma. Rea e Bahrami suonano Bach

"La voce di ogni strumento" debutta nel cuore deldella. Il nuovo concerto del festival di Agimus Grosseto, con la direzione artistica del maestro Gloria Mazzi, è in programma domenica alle 18 nel Granaio lorenese. Al pianoforte due artisti di livello internazionale, Danilo Rea e Ramin, con "is in the air", un programma dedicato a Johann Sebastian. La serata sarà dedicata all’associazione "La Farfalla". I biglietti sono in prevendita online su VivaTicket al link https://www.vivaticket.com/it/ticket/danilo-rea-ramin--is-in-the-air/251201 (anche con la Carta del docente e il Bonus cultura) e alla Tabaccheria Stolzi, in via Roma, a Grosseto, e saranno in vendita anche prima del concerto. Grazie alla partnership con Conad, in biglietteria sarà possibile utilizzare i Buoni Cuore Conad.