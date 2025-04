Juventusnews24.com - Paratici Milan, Furlani dribbla sull’ex Juve: sarà lui il nuovo direttore sportivo rossonero? Ecco cosa ha detto

di RedazionentusNews24: Giorgio, ad, ha parlato così dell’ex dirigente dellaprima del match contro l’Inter. Le sue paroleA Mediaset, Giorgioha parlato prima del match di Coppa Italia del suocontro l’Inter di Fabio, con l’exche potrebbe presto diventare il– «Non siamo contenti dei risultati sportivi di questa stagione, il nostro obiettivo è migliorarli e stiamo lavorando per ottenere dei risultati migliori. Non abbiamo deciso o chiuso con nessuno.? Non commento ruoli o soggetti».RUOLO– «Non abbiamo avuto nelle ultime due stagioni untradizionale, abbiamo diviso questo lavoro tra varie persone. Adesso stiamo valutando di prendere una persona più solida anche se il gruppo di lavoro rimarrà».