Paolo Bonolis riporta in TV Il Senso della Vita

in TV, a quattordici anni di distanza dall’ultima volta, Il. È quanto annunciato dallo stesso conduttore romano, pronto a ritornare nella prossima stagione anche al timone di Avanti un Altro.Sto facendo Avanti un Altro. L’anno prossimo sarà il quindicesimo anno, però è divertente, funziona. La gente si diverte, noi ci divertiamo. Finché dura fa verduraha dettonella sua ospitata al podcast Doppio Passo, primavera ‘novità’:Probabilmente, il prossimo anno, inizierò a fare anche una cosa nuova. Riprenderò una trasmissione che ho fatto tempo fa, che era Il, con una contemporaneizzazione del racconto.Un ritorno, quello del programma andato in onda dal 2005 al 2008 e poi nel 2011, che non stupisce. Nel corso degli anni,ha più volte dichiarato di volerre sugli schermi il talk show da lui stesso ideato.