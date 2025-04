Thesocialpost.it - Paolo Bonolis: “Povia è stato escluso da musica e tv per le sue idee politiche”

Leggi su Thesocialpost.it

e suo figlio Davidesono stati ospiti del podcast Doppio Passo per discutere di calcio, ma la conversazione ha toccato anche altri argomenti, tra cui il Festival di Sanremo. Il conduttore di Avanti un altro ha ricordato alcuni momenti delle sue edizioni del festival, soffermandosi in particolare sue sulle polemiche che hanno accompagnato la sua carriera.Leggi anche: Vannacci contro la Commissaria Ue Hadja Lahbib: “Altro che kit di sopravvivenza, impara a scappare da ladri e stupratori”Il casoe l’esclusione dall’industrialeha raccontato che, nel primo Sanremo da lui condotto,avrebbe dovuto partecipare con I bambini fanno oh, ma il brano fuperché già presentato in un altro festival. Tuttavia, la canzone divenne la colonna sonora di un progetto benefico per il Darfur, territorio devadalla guerra.