Oasport.it - Pallanuoto femminile, Serie A1 2025: Orizzonte batte SIS Roma e si assicura il primato nella regular season

Leggi su Oasport.it

Il posticipo della 17ma e penultima giornata della stagione regolare dellaA1 2024-disancisce ilaritmetico dell’Catania, che supera nello scontro diretto decisivo la SIScon lo score di 10-7.La squadra etnea, grazie al successo odierno, sale a quota 43 punti, portandosi a +4 sulle capitoline, che restano comunque seconde ad un solo turno dal termine ed avranno in ogni caso il destino nelle proprie mani per staccare direttamente il pass per le semifinali ed evitare i quarti.Le siciliane affronteranno nelle semifinali scudetto la vincente del quarto di finale tra la quarta classificata (probabilmente la Plebiscito Padova) e laTrieste, già certa della quinta piazza. Lene, invece, conservano un punto sul Rapallo e due sul Padova e nell’ultima giornata sfideranno la Vela Nuoto Ancona.