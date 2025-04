Anteprima24.it - Pallamano, Genea Lanzara: ultimo turno di regular season, salernitani di scena a Carpi

Tempo di lettura: 2 minutiSi chiude ladel Campionato Nazionale di Serie A Silver. Laattesa da una sfida delicata ed importante, questo Sabato eccezionalmente alle ore 21:00 presso la Palestra Caporale Palumbo. Iaffronteranno il, in sessanta minuti che si preannunciano decisivi per il destino della.Innanzitutto servirà un successo per capitan Milano e compagni per sperare nella salvezza diretta che passerà, tuttavia, anche dai risultati sugli altri campi. In casa, tuttavia, non si fanno troppi calcoli, bisognerà restare concentrati sulla propria sfida cercando di ottenere il miglior risultato possibile. All’ andata, al termine di un match combattuto, ilsi impose col finale di 31-28. “Siamo reduci dalla sconfitta di misura contro Roamgna – dichiara Santiago Bernert, centrale della– dispiace perché eravamo partiti bene, con un vantaggio di quattro reti all’ intervallo che non siamo riusciti, poi, però a mantenere.