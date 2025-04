Ilrestodelcarlino.it - "Palladini e gruppo unito". Ecco i segreti della Samb

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

E’ iniziato il conto alla rovescia per la matematica promozione. L’ultimo riferimento temporale è relativo alla stagione 2015-2016. Allora i rossoblù conquistarono la C a cinque giornate dalla fine battendo al Riviera delle Palme la Jesina. "In quel campionato - racconta l’ex capitano rossoblù Marco Pezzotti - a cinque giornate dal termine avevamo quindici punti di vantaggio sulla seconda. La differenza con ladi quest’anno è che eravamo unche giocava insieme da anni con quattro, cinque giocatori tra cui Mario Titone che hanno fatto la differenza. Oggi la struttura tecnica è simile e la differenza è minima. Forse nel campionato 2015-2016 abbiamo vinto la concorrenza di avversari molto forti. Il girone era più tosto rispetto ad oggi con squadre attrezzate come Fano, Matelica, Fermana e Campobasso.