PalaJova | Jovanotti prepara il gran finale

Appuntamento il 30 e 31 maggio 2025Da domani, Bologna si accende con tre serate di, tutte sold out!E con Lorenzo in città arriva anche un annuncio speciale: ildi questa straordinaria avventura. Il 30 e 31 maggio 2025, l’Unipol Arena ospiterà le due ultime, imperdibili serate per celebrare uno show che, da marzo a maggio, ha infiammato i Palasport italiani con la sua energia travolgente e il suo spettacolare universo floreale.Leggi anche: Tamberi ci ripensa: gareggerà fino a Los Angeles 2028. “mi ha invitato sul palco”Due eventi finali per festeggiare e ringraziare il pubblico, che insieme a Lorenzo è rifiorito spettacolo dopo spettacolo, con le canzoni al centro, una band straordinaria e un allestimento scenico unico.Intanto, il viaggio dicontinua a ritmo di un sold out dopo l’altro e ilde successo del tour si accompagna a un’altrade notizia: IL CORPO UMANO, il nuovo album pubblicato per Island Records/Universal Music, è certificato Disco d’Oro nella classifica FIMI/GfK!I biglietti per le nuove date sono ora disponibili in prevendita sui circuiti Ticketone e Ticketmaster e sul sito www.